Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова подчеркнула, что брокколи заслуженно считается наиболее полезным овощем не только благодаря высокой концентрации витамина С. Она объяснила, что этот овощ обладает множеством других ценных свойств.

Утюмова отметила, что одним из неоспоримых достоинств брокколи является способность обеспечить организм необходимым количеством витамина С: всего 100 г этого овоща покрывают суточную норму этого важного антиоксиданта, который активно поддерживает иммунную систему. Она также добавила, что витамин С играет роль в регулировании нервной системы, активации эндокринных желез и формировании устойчивости к стрессу, а также является антиоксидантом и регулятором синтеза медиаторов в организме.

Брокколи также богата витамином К, который играет важную роль в процессах свертывания крови и укреплении костной ткани. Этот овощ также содержит значительное количество кальция и магния, необходимых для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также клетчатку, которая улучшает функционирование желудочно-кишечного тракта и снижает уровень холестерина.

Кроме того, брокколи богата лютеином — антиоксидантом, который важен для здоровья глаз и капилляров. Также он содержит каротиноиды, которые борются со свободными радикалами, предотвращая повреждение клеток и снижая риск развития воспалительных и онкологических заболеваний, сообщает МедикФорум.