Врач-кардиолог Ольга Бокерия выявила, что витамин В3, или ниацин, имеет способность снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Он также оказывает положительное воздействие на здоровье нервной, пищеварительной системы и кожи. Ниацин можно получить из таких продуктов, как мясо, рыба, птица, зелень, грибы и яйца.

Исследования показали, что доза ниацина от 1000 до 3000 мг существенно снижает уровень общего холестерина и ЛПНП. При длительном использовании ниацина в дозе не менее 1000 мг также наблюдается снижение толщины сосудистых стенок и уровня воспалительного маркера С-реактивного белка.

Рекомендуемая суточная доза ниацина составляет 15 мг, однако при систематическом использовании он способен повысить уровень ЛПВП на 30%.

Хотя статины эффективнее справляются с повышенным холестерином, ниацин может быть эффективным в некоторых случаях, особенно если статины не подходят или вызывают побочные эффекты, сообщает Doctorpiter.Ru.