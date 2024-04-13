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Кардиолог Бокерия сообщила, что витамин В3 снижает
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:30

Кардиолог Бокерия сообщила, что витамин В3 снижает "плохой" холестерин и повышает "хороший"

Врач-кардиолог Ольга Бокерия выявила, что витамин В3, или ниацин, имеет способность снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Он также оказывает положительное воздействие на здоровье нервной, пищеварительной системы и кожи. Ниацин можно получить из таких продуктов, как мясо, рыба, птица, зелень, грибы и яйца.

Исследования показали, что доза ниацина от 1000 до 3000 мг существенно снижает уровень общего холестерина и ЛПНП. При длительном использовании ниацина в дозе не менее 1000 мг также наблюдается снижение толщины сосудистых стенок и уровня воспалительного маркера С-реактивного белка.

Рекомендуемая суточная доза ниацина составляет 15 мг, однако при систематическом использовании он способен повысить уровень ЛПВП на 30%.

Хотя статины эффективнее справляются с повышенным холестерином, ниацин может быть эффективным в некоторых случаях, особенно если статины не подходят или вызывают побочные эффекты, сообщает Doctorpiter.Ru.

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