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Диетолог Соломатина рассказала о пользе витамина С
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:48

Диетолог Соломатина рассказала о пользе витамина С

Витамин C играет ключевую роль в поддержании здоровья организма и предотвращении преждевременного старения. Его положительное воздействие проявляется в поддержке иммунной системы, борьбе с дегенеративными процессами и предотвращении заболеваний сердца и сосудов. Недостаток этого витамина, хотя и редок сегодня, может привести к опасным последствиям, таким как цинга, особенно у курящих, алкоголиков, людей на диете или подверженных интенсивным физическим нагрузкам.

По словам диетолога Елены Соломатиной при недостатке витамина C у человека наблюдается усталость, раздражительность, проблемы с кожей, волосами и ногтями, а также повышенная кровоточивость десен и склонность к простудам.

Восполнить недостаток можно через употребление продуктов, богатых витамином C, таких как шиповник, киви, цитрусовые, и черная смородина. Однако необходимо быть осторожным с дозировкой синтетических препаратов витамина C, чтобы избежать переизбытка, который может привести к разрушению тканей организма и негативно повлиять на здоровье, включая риск атеросклероза и проблемы с почками, сообщает Вечерняя Москва.

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