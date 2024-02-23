Ученые из Китая: уровень витамина В1 у пожилых людей связан с когнитивными способностями

В рамках исследования было изучено состояние здоровья и когнитивные способности 3106 участников старше 55 лет, а также их употребление витамина В1. Было установлено, что увеличение употребления тиамина связано с уменьшением когнитивных способностей в течение пяти лет.
Ученые также выявили, что связь между потреблением тиамина и ухудшением когнитивных навыков была более сильной у некурящих лиц, страдающих ожирением и гипертонией.
Недостаточное количество тиамина в организме также отмечено как фактор, связанный с недостаточным снабжением нейронов мозга энергией, что влияет на внимание и память.
Рекомендуемый диапазон употребления тиамина для пожилых людей с наименьшим риском потери когнитивных способностей составляет 0,6-1,0 миллиграммов в сутки, сообщает Газета.Ру.
Volkswagen и Audi отзовут более 260 тыс. автомобилей из-за обнаруженной утечки топлива
Дефект заключается в бракованном уплотнителе топливного насоса, расположенного внутри бака. Под отзыв попали модели Audi A3 и Volkswagen различных годов выпуска.
Стало известно, кто показал лучшее время во второй день тестов в Бахрейне
Карлос Сайнс-младший, пилот "Феррари", обогнал всех участников во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Бахрейне, установив лучшее время среди всех участников. Сайнс проехал 84 круга и записал время 1 минута 29,921 секунды.
Эксперты провели анализ рисков при покупке недвижимости в Таиланде
Согласно данным, рынок недвижимости в стране переживает восстановление после пандемии, и его привлекательность для российских инвесторов высока. Основные преимущества включают благоприятный климат, высокий спрос на аренду, политический нейтралитет и стабильность валюты.
Нарколог Поликарпов: алкогольная интоксикация зависит от количества и качества употребленных напитков
При употреблении больших доз алкоголя в короткие сроки интоксикация становится более сильной. Однако, при умеренном и продолжительном потреблении, интоксикация менее выражена, хотя продолжается дольше.