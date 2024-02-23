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Ученые из Китая: уровень витамина В1 у пожилых людей связан с когнитивными способностями
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:25

Ученые из Китая: уровень витамина В1 у пожилых людей связан с когнитивными способностями

В рамках исследования было изучено состояние здоровья и когнитивные способности 3106 участников старше 55 лет, а также их употребление витамина В1. Было установлено, что увеличение употребления тиамина связано с уменьшением когнитивных способностей в течение пяти лет.

Ученые также выявили, что связь между потреблением тиамина и ухудшением когнитивных навыков была более сильной у некурящих лиц, страдающих ожирением и гипертонией.

Недостаточное количество тиамина в организме также отмечено как фактор, связанный с недостаточным снабжением нейронов мозга энергией, что влияет на внимание и память.

Рекомендуемый диапазон употребления тиамина для пожилых людей с наименьшим риском потери когнитивных способностей составляет 0,6-1,0 миллиграммов в сутки, сообщает Газета.Ру.

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