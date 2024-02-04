Университет UNSW предупреждает: дефицит витамина B12 и депрессия могут вызвать "псевдодеменцию"

Проблемы с памятью и утрата интереса к обычным занятиям могут быть признаками деменции или обратимых состояний, таких как депрессия, дефицит витамина B12 и гипотиреоз.

Университет рекомендует обратиться к врачу при любых нарушениях памяти и мышления. Потеря интереса к ранее приятным занятиям может свидетельствовать о деменции или депрессии. Псевдодеменция, представляющая собой серьезную депрессию у пожилых людей, может значительно влиять на их умственную работу, но поддается лечению.

Дополнительные обратимые причины нарушения работы мозга включают дефицит витамина B12, гипотиреоз, инфекции, некоторые лекарства, стресс и определенные виды рака. Точную оценку состояния пациента может предоставить присутствующий на приеме домочадец, сообщает Газета.Ру.