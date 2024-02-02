Канадские ученые сообщают: витамин D может быть средством профилактики деменции

Исследование, проведенное в University of Calgary, Канада, на 12 388 людях без симптомов деменции, выявило потенциальную роль витамина D в профилактике данного заболевания. Ученые учитывали воздействие витамина D (D+) и его отсутствие (D-) до начала деменции, учитывая факторы, такие как возраст, пол, образование, раса, когнитивный статус, депрессия и генетический фактор APOE ε4.
Результаты показали, что все формы воздействия витамина D значительно продлевали выживаемость без деменции и снижали риск заболевания деменцией по сравнению с отсутствием воздействия (отношение рисков = 0,60, 95% доверительный интервал: 0,55-0,65). Эффекты витамина D различались в зависимости от пола, когнитивного статуса и статуса генетического фактора APOE ε4.
Результаты подчеркивают потенциальное применение витамина D в профилактике деменции, особенно у женщин, у лиц с нормальными когнитивными способностями и у тех, кто не является носителем генетического фактора APOE ε4, сообщает Planet Today.
Южнокорейские ученые: употребление кимчи на 10% уменьшает риск развития ожирения у мужчин
Кимчи, блюдо, традиционно употребляемое в Южной Корее, готовится путем соления и ферментации овощей с различными приправами. Несмотря на опасения некоторых врачей относительно высокого содержания натрия, исследования указывают на связь употребления кимчи со снижением массы тела.
Ученые в Шанхае успешно провели испытания нового способа лечения врожденной глухоты
Исследователи из больницы Фуданьского университета в Шанхае успешно провели клинические испытания нового метода лечения врожденной глухоты, основанного на генной терапии.
Российские ученые создали модель ИИ для прогнозирования риска смерти при инфаркте
Российские ученые создали модель машинного обучения для прогнозирования внутрибольничной смертности у пациентов с инфарктом. Искусственный интеллект выявляет индивидуальные факторы риска для каждого пациента, что позволяет улучшить диагностику и лечение ишемической болезни сердца.
Эксперты указали на самые вредные приемы пищи
Эксперты в области питания подчеркнули, что количество трансжиров в ряде продуктов находится на очень высоком уровне, представляя серьезную угрозу для здоровья человека. Врачи выделили особенно опасный прием пищи, отмечая, что вред для организма несут не только основные приемы пищи, но и нездоровые перекусы.