Канадские ученые сообщают: витамин D может быть средством профилактики деменции

Исследование, проведенное в University of Calgary, Канада, на 12 388 людях без симптомов деменции, выявило потенциальную роль витамина D в профилактике данного заболевания. Ученые учитывали воздействие витамина D (D+) и его отсутствие (D-) до начала деменции, учитывая факторы, такие как возраст, пол, образование, раса, когнитивный статус, депрессия и генетический фактор APOE ε4.

Результаты показали, что все формы воздействия витамина D значительно продлевали выживаемость без деменции и снижали риск заболевания деменцией по сравнению с отсутствием воздействия (отношение рисков = 0,60, 95% доверительный интервал: 0,55-0,65). Эффекты витамина D различались в зависимости от пола, когнитивного статуса и статуса генетического фактора APOE ε4.

Результаты подчеркивают потенциальное применение витамина D в профилактике деменции, особенно у женщин, у лиц с нормальными когнитивными способностями и у тех, кто не является носителем генетического фактора APOE ε4, сообщает Planet Today.