Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
Эндокринолог Киселева высказалась о дефиците витамина D
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:12

Эндокринолог Киселева высказалась о дефиците витамина D

Врач Елена Киселева, эндокринолог РФ, предостерегает россиян от возможного дефицита витамина D, выделяя несколько явных симптомов. Она советует провести общий анализ крови для определения уровня витамина D в организме. Врач также подчеркивает важность внимания к общему состоянию организма, поскольку этот витамин необходим для правильного усвоения кальция и поддержания баланса гормонов.

Дефицит витамина D может привести к различным проблемам, таким как рахит, высокий риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ и развитие аутоиммунных заболеваний. Киселева также отмечает увеличение риска возникновения заболеваний сердца и сосудов, а также патологий метаболического синдрома.

В случае выявления дефицита витамина D, врач рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться за помощью. Врач проведет индивидуальную консультацию и подберет оптимальный способ восполнения. Однако основным советом является поддержание сбалансированного рациона, богатого белками, жирами и углеводами, что является важным шагом для поддержания здоровья организма, сообщает МедиаПоток.

Мир

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.

Читать полностью
Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.

Читать полностью

Общество

Кардиолог Крулев подчеркнул, что тахикардия может являться признаком серьезных проблем в организме

Кардиолог Крулев подчеркнул, что тахикардия может являться признаком серьезных проблем в организме

Кардиолог Константин Крулев из НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге подчеркнул, что тахикардия, хотя и часто связана с факторами, такими как стресс и физическая активность, также может являться признаком серьезных проблем в организме.

Читать полностью
HeadHunter представил свой годовой

HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год

В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.

Читать полностью

Новости