Эндокринолог Киселева высказалась о дефиците витамина D

Врач Елена Киселева, эндокринолог РФ, предостерегает россиян от возможного дефицита витамина D, выделяя несколько явных симптомов. Она советует провести общий анализ крови для определения уровня витамина D в организме. Врач также подчеркивает важность внимания к общему состоянию организма, поскольку этот витамин необходим для правильного усвоения кальция и поддержания баланса гормонов.

Дефицит витамина D может привести к различным проблемам, таким как рахит, высокий риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ и развитие аутоиммунных заболеваний. Киселева также отмечает увеличение риска возникновения заболеваний сердца и сосудов, а также патологий метаболического синдрома.

В случае выявления дефицита витамина D, врач рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться за помощью. Врач проведет индивидуальную консультацию и подберет оптимальный способ восполнения. Однако основным советом является поддержание сбалансированного рациона, богатого белками, жирами и углеводами, что является важным шагом для поддержания здоровья организма, сообщает МедиаПоток.