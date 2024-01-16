Ученые подтверждают, что хроническая усталость может быть обусловлена дефицитом витамина D

Исследования, опубликованные в Nutrients, указывают на связь между недостатком этого витамина и постоянным упадком сил, особенно в осенне-зимний период. Витамин D, который организм получает из солнечного света или приема соответствующих препаратов, активизирует гены, снижая воспалительные процессы и защищая клетки от свободных радикалов.

Этот "солнечный витамин" также играет ключевую роль в процессах выработки гормонов счастья — дофамина и серотонина, которые способствуют нормальной передаче нервных сигналов и повышают позитивный настрой. Важно отметить, что витамин D может смягчать симптомы рассеянного склероза, исследования также ведутся по его влиянию на развитие ревматизма и онкологии.

Ученые подчеркивают, что диагноз, лечение и дозировка витаминов должны определяться врачом, поскольку самолечение может быть вредным, сообщает Planet Today.