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Ученые выявили связь между дефицитом витамина В12 и ранней летальностью
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 12:01

Ученые выявили связь между дефицитом витамина В12 и ранней летальностью

Исследование, проведенное учеными из Дублинского университета, выявило важную связь между дефицитом витамина B12 и повышенным риском преждевременной смерти. Анализ данных 4000 человек старше 50 лет подтвердил, что люди с недостатком витамина B12 более подвержены депрессии по сравнению с теми, у кого уровень этого витамина находится на нормальном уровне.

Выявлено, что отсутствие витамина B12 может привести к развитию малокровия из-за нарушения процесса синтеза РНК и ДНК. Рекомендуется увеличить потребление продуктов животного происхождения после 50 лет, так как они содержат необходимый витамин B12, который не синтезируется организмом.

Этот витамин также играет ключевую роль в поддержании нормальной функции нервной и кровеносной систем, что подчеркивает важность его включения в рацион для обеспечения общего здоровья, особенно в зрелом возрасте, сообщает МедиаПоток.

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