Открытые статистические данные показывают, что Латвия максимально увеличила поставки виски в Россию. На данный момент общая сумма поставок достигла рекордной планки - 251,2 миллиона долларов. Этот показатель втрое превышает достижения других поставщиков.

Доля поставок из страны составила 73 процента от общего количества. Следующей по очереди оказалась Литва, только ее сумма поставок оказалась в шесть раз меньше - только 39 миллионов долларов.

Остальными поставщиками виски для России остались Великобритания, Франция и Армения, поставившие алкоголь на 14,8 миллиона, и по 7 миллионов долларов соответственно.