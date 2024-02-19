Открытые статистические данные показывают, что Латвия максимально увеличила поставки виски в Россию. На данный момент общая сумма поставок достигла рекордной планки - 251,2 миллиона долларов. Этот показатель втрое превышает достижения других поставщиков.
Доля поставок из страны составила 73 процента от общего количества. Следующей по очереди оказалась Литва, только ее сумма поставок оказалась в шесть раз меньше - только 39 миллионов долларов.
Остальными поставщиками виски для России остались Великобритания, Франция и Армения, поставившие алкоголь на 14,8 миллиона, и по 7 миллионов долларов соответственно.
Ученые: воздействие нашествий саранчи угрожает мировой продовольственной безопасности
Исследование, проведенное сингапурскими и китайскими учеными, предостерегает о том, что изменение климата создает благоприятные условия для увеличения частоты и масштабов нашествий саранчи, что представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства и продовольственной безопасности по всему миру.
Дженнифер Доув из США преодолела диабет второго типа, потеряв более 72 килограммов веса
Столкнувшись с проблемой избыточного веса после рождения ребенка, американка начала стремительно набирать лишние килограммы из-за стресса и неправильного питания. Доув диагностировали диабет второго типа и рекомендовали срочно похудеть для снижения риска осложнений для здоровья.
Новый кроссовер Jetour T2 теперь доступен у официальных дилеров в России
Фотографии автомобиля в максимальной комплектации Expedition были опубликованы на сайте "Китайские автомобили", отмечая кофейный цвет салона и особую форму подголовников. Согласно предварительному прайсу, цена этой версии составляет 4 млн рублей.
Врач Лапа сообщила, что фрукты лучше запекать
Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Людмила Лапа выступила с предупреждением о важности поддержания иммунитета во время весеннего авитаминоза. Она подчеркнула, что не все свежие фрукты могут обеспечить необходимое количество витаминов для укрепления иммунной системы.