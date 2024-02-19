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Латвия обеспечила Россию рекордным количеством виски
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:13

Латвия обеспечила Россию рекордным количеством виски

Открытые статистические данные показывают, что Латвия максимально увеличила поставки виски в Россию. На данный момент общая сумма поставок достигла рекордной планки - 251,2 миллиона долларов. Этот показатель втрое превышает достижения других поставщиков.

Доля поставок из страны составила 73 процента от общего количества. Следующей по очереди оказалась Литва, только ее сумма поставок оказалась в шесть раз меньше - только 39 миллионов долларов.

Остальными поставщиками виски для России остались Великобритания, Франция и Армения, поставившие алкоголь на 14,8 миллиона, и по 7 миллионов долларов соответственно.

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