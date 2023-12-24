Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали, с индексами D1 (туризм) и D2 (деловые цели), начиная с января 2024 года. Оба типа виз позволяют пребывать в стране до 60 дней.
Заявки будут приниматься онлайн, и иностранцам больше не потребуется посещать представительства Индонезии за границей. Стоимость новой визы составит 15 млн индонезийских рупий (около 90 тыс. руб.), но пока нет информации о частоте использования периодов пребывания.
Для получения визы требуется приглашение от индонезийской стороны, и туристам рекомендуется быть бдительными из-за возможных мошеннических схем. Оформление визы осуществляется через онлайн-сервис иммиграционного ведомства, где также предоставляется стандартное визовое разрешение на въезд до 30 дней. Необходимы паспорт, действующий не менее 6 месяцев, и финансовое подтверждение наличия не менее 2 тыс. долларов или эквивалентной суммы в других валютах. Стандартную туристическую визу на месяц можно приобрести по прилете в аэропорту Бали или Джакарты за примерно 3 тыс. руб, сообщает TourDom.
Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи северной части Дании
Тысячи ботинок, а также другие товары, оказались выброшены на пляжи северной части Дании в результате потери 46 контейнеров с судна Maersk, следовавшего из Бремерхафена в Гданьск, из-за шторма "Пиа".
Hyundai разработал инновационное колесо с автоматической цепью противоскольжения
Hyundai разработал инновационное колесо с автоматической цепью противоскольжения, решая проблему обычных цепей. Новая технология включает в себя радиальные канавки, заполненные сплавом с памятью формы, который активируется электричеством, выступая за пределы шины и формируя букву "J".
Австралийские ученые провели исследование по прерывистому сну после употребления спиртных напитков
Согласно данным, представленным на портале Science Alert, употребление алкоголя перед сном сначала расслабляет и замедляет взаимосвязь нервных клеток, однако через несколько часов организм переходит в более активную стадию обработки алкоголя, что приводит к нарушениям сна.
Ученые из МГУ: нерегулярная продолжительность сна является фактором, связанным с развитием деменции
Доктор медицинских наук Зухра Павлова отметила, что не только само количество сна, но и его постоянство имеют значение. Результаты исследования, в котором участвовало 826 человек в течение двух десятилетий, подчеркивают, что неправильное чередование продолжительности сна может негативно сказаться на здоровье мозга.