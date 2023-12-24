Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали, с индексами D1 (туризм) и D2 (деловые цели), начиная с января 2024 года. Оба типа виз позволяют пребывать в стране до 60 дней.

Заявки будут приниматься онлайн, и иностранцам больше не потребуется посещать представительства Индонезии за границей. Стоимость новой визы составит 15 млн индонезийских рупий (около 90 тыс. руб.), но пока нет информации о частоте использования периодов пребывания.

Для получения визы требуется приглашение от индонезийской стороны, и туристам рекомендуется быть бдительными из-за возможных мошеннических схем. Оформление визы осуществляется через онлайн-сервис иммиграционного ведомства, где также предоставляется стандартное визовое разрешение на въезд до 30 дней. Необходимы паспорт, действующий не менее 6 месяцев, и финансовое подтверждение наличия не менее 2 тыс. долларов или эквивалентной суммы в других валютах. Стандартную туристическую визу на месяц можно приобрести по прилете в аэропорту Бали или Джакарты за примерно 3 тыс. руб, сообщает TourDom.