Российские эпидемиологи и вирусологи рекомендуют эффективные способы защиты от респираторных инфекций

Врачи подчеркивают значимость не только лекарственной терапии, но и простых профилактических мер, таких как регулярное мытье рук, проветривание помещений и использование масок в общественных местах.

Лекарства, такие как Интерферон, Амиксин и Арбидол, рассматриваются как эффективные средства защиты и лечения от вирусных инфекций, включая грипп и COVID-19. Особое внимание уделяется распознаванию новых штаммов, таких как "Омикрон", и своевременному обращению к врачу для правильной диагностики и лечения, сообщает SM.News.