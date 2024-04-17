Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о возможном появлении нового высокопатогенного вируса гриппа в мире в ходе первой совместной Африко-российской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Она отметила рост угрозы глобальной биологической безопасности и нестабильность эпидемиологической ситуации.
Попова подчеркнула, что данные мониторинга и анализа биологических рисков свидетельствуют о высоком риске появления нового вируса гриппа. В 2024 году уже были зафиксированы случаи заражения людей вирусами гриппа птиц в нескольких странах, а также распространение других инфекционных заболеваний, таких как холера, лихорадки Эбола и Марбург, сообщает Газета.Ру.
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