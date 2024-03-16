Недавно выявленный мутант вируса в Великобритании привёл к заражению четверти населения

Новый штамм вируса, который считается смертоносным, необычен тем, что передаётся без проявления симптомов.

Учёные из Нидерландов подтвердили его повышенную смертельность. Профессор Фрэнк Кобеленс из Медицинского центра Амстердамского университета призывает к разработке новых методов диагностики этого заболевания.

Блокировка распространения этого вируса в Европе становится насущной необходимостью, сообщает РИАМО.