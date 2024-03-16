Недавно выявленный мутант вируса в Великобритании привёл к заражению четверти населения

Новый штамм вируса, который считается смертоносным, необычен тем, что передаётся без проявления симптомов.
Учёные из Нидерландов подтвердили его повышенную смертельность. Профессор Фрэнк Кобеленс из Медицинского центра Амстердамского университета призывает к разработке новых методов диагностики этого заболевания.
Блокировка распространения этого вируса в Европе становится насущной необходимостью, сообщает РИАМО.
Skoda представила свой новый электрический кроссовер под названием Epiq
Кроссовер Epiq оценивается в €25 тыс, что делает его самой доступной моделью в линейке марки.
Microsoft объявила о закрытии доступа к облачным сервисам для компаний в России с 20 марта 2024 года
Российские компании получили уведомления о прекращении доступа к облачным продуктам, включая Power BI и Dynamics CRM. Это связано с 12-м пакетом санкций ЕС против России, ограничивающим поставки программного обеспечения.
Россиян предупредили о мошенниках, угрожающих "плохими анализами"
Адвокат Александр Аронов подчеркнул, что по закону запрещено уведомлять граждан по телефону о результатах их медицинских анализов или предлагать лечение за деньги.
Терапевт Пивоварова сообщила, какие продукты следует исключить для снижения холестерина
Профессор кафедры терапии медицинского факультета ГУП, Оксана Пивоварова, предостерегает от опасностей повышенного уровня "плохого" холестерина, который может привести к серьезным заболеваниям.