Венеролог Анна Опенченко объясняет, что вирус герпеса невозможно полностью вылечить

Вирус имеет высокую степень заразности: даже при поцелуе с человеком, имеющим простуду на губах, вероятность заражения составляет 100%. Герпес остается в организме человека навсегда и может находиться в скрытой форме, не проявляясь.
Заражение возможно не только через поцелуй, но и через общую посуду, поскольку вирус живет на поверхностях несколько часов. Венеролог рекомендует избегать использования столовых приборов зараженных людей и иметь персональные предметы посуды. Первичный герпес характеризуется появлением зудящих пузырьков на губах, коже носогубного треугольника и слизистых.
Герпес может проявиться на губах или половых органах, обладая такими же симптомами и невозможностью избавления от него. Вирус обитает в дальних участках организма и имеет защитную оболочку, которой никакие лекарства не могут противостоять. Ослабленный иммунитет способствует проявлению герпеса, который сопровождается уплотнением на губе, образованием пузырьков и жжением, сообщает МедЗдрав.Инфо.
WhatsApp планирует внедрение изменений в службу поддержки
WhatsApp планирует усилить свою службу поддержки с помощью искусственного интеллекта (ИИ), интегрируя его в раздел "Поддержка" мессенджера для помощи пользователям. Новая функция уже доступна в бета-версиях приложения для Android и iOS.
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей, Steinernema adamsi, который обладает потенциалом защищать посевы от насекомых-вредителей. Эти микроскопические нематоды могут быть использованы в сельском хозяйстве, особенно в теплых и влажных регионах, где другие полезные виды нематод не могут выжить.
Российские эпидемиологи и вирусологи рекомендуют эффективные способы защиты от респираторных инфекций
Врачи подчеркивают значимость не только лекарственной терапии, но и простых профилактических мер, таких как регулярное мытье рук, проветривание помещений и использование масок в общественных местах.
Врач Чернов объясняет кому нужны ортопедические стельки
Врач-остеопат и специалист по ортопедическим стелькам, Тимофей Чернов, объясняет, что ортопедические стельки необходимы для тех, кто страдает плоскостопием. Это состояние, при котором стопа не выполняет амортизационные функции при ходьбе, беге или других физических активностях.