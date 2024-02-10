Венеролог Анна Опенченко объясняет, что вирус герпеса невозможно полностью вылечить

Вирус имеет высокую степень заразности: даже при поцелуе с человеком, имеющим простуду на губах, вероятность заражения составляет 100%. Герпес остается в организме человека навсегда и может находиться в скрытой форме, не проявляясь.

Заражение возможно не только через поцелуй, но и через общую посуду, поскольку вирус живет на поверхностях несколько часов. Венеролог рекомендует избегать использования столовых приборов зараженных людей и иметь персональные предметы посуды. Первичный герпес характеризуется появлением зудящих пузырьков на губах, коже носогубного треугольника и слизистых.

Герпес может проявиться на губах или половых органах, обладая такими же симптомами и невозможностью избавления от него. Вирус обитает в дальних участках организма и имеет защитную оболочку, которой никакие лекарства не могут противостоять. Ослабленный иммунитет способствует проявлению герпеса, который сопровождается уплотнением на губе, образованием пузырьков и жжением, сообщает МедЗдрав.Инфо.