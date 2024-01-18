Китайские ученые создали высоколетальный коронавирус с уникальными свойствами

Китайские ученые, проводя исследования по биозащите от вирусов, разработали новый вид коронавируса со 100% смертностью для инфицированных "очеловеченных" мышей.

Эксперименты проводились в Пекинском химико-технологическом университете, где ученые обнаружили мутантный вирус у малазийских панголинов. Новая разновидность коронавируса, обозначенная как GX_P2V, отличается от COVID-19 тем, что вызывает инфекцию в мозге, приводящую к летальному исходу через 7-8 дней. Удивительно, что данная разновидность вируса была открыта более пяти лет назад, до начала эпидемии COVID-19, сообщает Involta.