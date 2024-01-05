Роспотребнадзор опровергает наличие случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей в Россию

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что специалисты следят за ситуацией на государственных границах и не обнаружили подобных случаев.

В то время как в Аргентине зафиксированы 12 случаев заболевания людей этим вирусом, передающимся через укусы комаров, в России такие случаи не зафиксированы за последние три десятилетия. Это подтверждает отсутствие завоза данной инфекции и подчеркивает редкость ее передачи от лошадей к людям, сообщает Газета.Ру.