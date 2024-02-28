Сухумский завод «Вина и воды», который считается крупнейшим поставщиком вина из Абхазии, был вынужден приостановить свою работу. Проблемой стал новый акцизный налог на импорт виноматериалов, ввозимых в республику.
Главный винодел предприятия Валерий Авидзба рассказал о том, что из-за нововведений повысилась себестоимость продукции. Причем достаточно внушительно - рост составил около 30%.
- Сейчас уже более месяца завод стоит, - подчеркнул он в своем сообщении. - Мы не можем платить зарплату 300 сотрудникам.
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