Сухумский завод «Вина и воды», который считается крупнейшим поставщиком вина из Абхазии, был вынужден приостановить свою работу. Проблемой стал новый акцизный налог на импорт виноматериалов, ввозимых в республику.

Главный винодел предприятия Валерий Авидзба рассказал о том, что из-за нововведений повысилась себестоимость продукции. Причем достаточно внушительно - рост составил около 30%.