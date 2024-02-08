Данные Росалкогольтабакконтроля говорят о том, что российские виноделы наращивают объемы производства. Количество российских вин на прилавках за первый месяц года увеличилось на 20,4 процента по сравнению с январем 2023-го.

Игристые вина уступают, но не намного. Их производство повысилось на 7,7 процента. Уступает виноделию производство коньяка - его стало меньше на 21,9 процента.

Неизменным остается спрос на водку. Годом раньше ее производство было меньше на 4,3 процента, пишут эксперты.