Данные Росалкогольтабакконтроля говорят о том, что российские виноделы наращивают объемы производства. Количество российских вин на прилавках за первый месяц года увеличилось на 20,4 процента по сравнению с январем 2023-го.
Игристые вина уступают, но не намного. Их производство повысилось на 7,7 процента. Уступает виноделию производство коньяка - его стало меньше на 21,9 процента.
Неизменным остается спрос на водку. Годом раньше ее производство было меньше на 4,3 процента, пишут эксперты.
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