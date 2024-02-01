Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
В Россию за 2023 год ввезли на 7% больше крепкого алкоголя, чем обычно
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:09

В Россию за 2023 год ввезли на 7% больше крепкого алкоголя, чем обычно

Эксперты подсчитали объемы алкоголя, ввезенного в Россию за 2023 год. Уровень рынка повысился на семь процентов - всего было доставлено около 520 миллионов литров.

Среди лидеров поставщиков - компания Х5 Group, которая увеличила объем поставок на 18 процентов. Следующими идут Bacardi и «Бристоль» - они поставили 38 миллионов и 37,9 миллионов литров соответствующе.

Как говорят эксперты, X5 Group сосредоточились на поставках вина, производителями которого стали Грузия, Армения, Азербайджан, Аргентина и ЮАР. Сейчас говорится о том, что появились соглашения на поставки виски с новыми партнерами.

Мир

Рейтинг Байдена растёт благодаря женщинам

Рейтинг Байдена растёт благодаря женщинам

Благодаря растущей популярности Джо Байдена среди женской части электората, разрыв в рейтинге кандидатов на пост президента США увеличивается в сторону действующего президента.

Читать полностью
CNN: Военкома Залужного ждет увольнение в начале февраля

CNN: Военкома Залужного ждет увольнение в начале февраля

СМИ ссылаются на собственные источники.

Читать полностью

Общество

В IT-отрасли начали снижаться зарплаты

В IT-отрасли начали снижаться зарплаты

Средняя цифра составила минус 15 процентов.

Читать полностью
Бюджет России пополнился более чем на 318 миллиардов после налога на сверхприбыль

Бюджет России пополнился более чем на 318 миллиардов после налога на сверхприбыль

Изначально Минфин надеялся получить около 300 миллиардов.

Читать полностью

Новости