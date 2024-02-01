В Россию за 2023 год ввезли на 7% больше крепкого алкоголя, чем обычно

Эксперты подсчитали объемы алкоголя, ввезенного в Россию за 2023 год. Уровень рынка повысился на семь процентов - всего было доставлено около 520 миллионов литров.

Среди лидеров поставщиков - компания Х5 Group, которая увеличила объем поставок на 18 процентов. Следующими идут Bacardi и «Бристоль» - они поставили 38 миллионов и 37,9 миллионов литров соответствующе.

Как говорят эксперты, X5 Group сосредоточились на поставках вина, производителями которого стали Грузия, Армения, Азербайджан, Аргентина и ЮАР. Сейчас говорится о том, что появились соглашения на поставки виски с новыми партнерами.