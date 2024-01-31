Член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко рассказал о неминуемом подорожании вина, представленного на отечественных прилавках. На это повлияет рост акцизов и новой пошлины на ввоз импортных напитков, а российские производители, по его мнению, не будут удерживать цены на прежнем уровне.
- Поставщикам ввоз вина раньше обходился в 20-22 евроцента, а теперь - в шесть раз больше, - пояснил эксперт. - Вина по цене от 400 до 600 рублей подорожают примерно на 200-300 рублей,
Также он подчеркнул, что при таком росте цен отечественным производителям нет смысла удерживать планку - российское вино вырастет в стоимости соразмерно повышению цен на импорт.
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