Цена на импортные вина возрастет достаточно ощутимо, считают аналитики компании Simple. Диапазон роста стоимости эксперты прогнозируют в виде 40-60% от нынешней цены.

Резкий прирост розничной стоимости обусловлен множеством факторов. В их список эксперты включили повышение пошлин и акцизов, нехватку работников на производствах, а также колебания валюты. На данный момент в РФ уже заканчиваются запасы вин, которые были приобретены в 2022 году по комфортной для потребителя цене.

Не будут отставать от роста в цене и отечественные вина, особенно те, в которых использовали иностранные компоненты.