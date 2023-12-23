Цена на импортные вина возрастет достаточно ощутимо, считают аналитики компании Simple. Диапазон роста стоимости эксперты прогнозируют в виде 40-60% от нынешней цены.
Резкий прирост розничной стоимости обусловлен множеством факторов. В их список эксперты включили повышение пошлин и акцизов, нехватку работников на производствах, а также колебания валюты. На данный момент в РФ уже заканчиваются запасы вин, которые были приобретены в 2022 году по комфортной для потребителя цене.
Не будут отставать от роста в цене и отечественные вина, особенно те, в которых использовали иностранные компоненты.
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