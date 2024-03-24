Эксперт Ягник сообщила, что яблочный уксус может работать как препарат "оземпик" в похудении

Эксперт в области биомедицинских исследований Даршна Ягник утверждает, что ежедневное употребление яблочного уксуса может эффективно помогать в похудении и контроле диабета. Она сравнивает его действие с популярным препаратом "Оземпик", ссылаясь на последние исследования, которые показали успешное снижение веса у группы людей, принимавших уксус перед едой.
Участники исследования также отметили снижение уровня сахара и холестерина в крови.
Ягник объясняет эффект уксуса содержанием уксусной кислоты, которая стимулирует жировой обмен. Однако она предупреждает о необходимости консультации с врачом перед началом употребления яблочного уксуса в качестве лекарства, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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