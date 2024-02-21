Американские ученые обнаружили связь между употреблением красного вина и риском развития рака

Практика показала, что многие люди регулярно употребляют вино, считая его полезным. Однако последние исследования подтверждают негативное воздействие вина на сердечно-сосудистую систему.

Врачи рекомендуют отказаться от убеждения в его пользе, учитывая его негативные последствия, такие как увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и развития рака. Полифенолы, содержащиеся в красном вине, не оказывают положительного влияния на организм, а спиртное увеличивает риск развития алкоголизма. Токсичные соединения в составе вина и консерванты также увеличивают риск рака, сообщает МедиаПоток.