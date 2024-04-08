Психолог Никита Кочетков разъяснил растущую популярность коротких видео как способ справиться со стрессом. Он отметил, что просмотр таких видео является формой нефункционального поведения, выполняющего функцию снятия напряжения.

Перенасыщение информацией в интернете может затруднить обработку большого объема данных, особенно для людей, воспитанных на цифровых технологиях, и может привести к клиповому мышлению — предпочтению краткой, легкой информации. Таким образом, формат коротких видео становится популярным из-за его способности предоставлять отвлечение от повседневных проблем и легкости потребления информации в мире перенасыщенного цифрового контента, сообщает Газета.Ру.