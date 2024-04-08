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Психолог Кочетков объяснил популярность коротких видео
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:06

Психолог Кочетков объяснил популярность коротких видео

Психолог Никита Кочетков разъяснил растущую популярность коротких видео как способ справиться со стрессом. Он отметил, что просмотр таких видео является формой нефункционального поведения, выполняющего функцию снятия напряжения.

Перенасыщение информацией в интернете может затруднить обработку большого объема данных, особенно для людей, воспитанных на цифровых технологиях, и может привести к клиповому мышлению — предпочтению краткой, легкой информации. Таким образом, формат коротких видео становится популярным из-за его способности предоставлять отвлечение от повседневных проблем и легкости потребления информации в мире перенасыщенного цифрового контента, сообщает Газета.Ру.

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