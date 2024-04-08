Психолог Никита Кочетков разъяснил растущую популярность коротких видео как способ справиться со стрессом. Он отметил, что просмотр таких видео является формой нефункционального поведения, выполняющего функцию снятия напряжения.
Перенасыщение информацией в интернете может затруднить обработку большого объема данных, особенно для людей, воспитанных на цифровых технологиях, и может привести к клиповому мышлению — предпочтению краткой, легкой информации. Таким образом, формат коротких видео становится популярным из-за его способности предоставлять отвлечение от повседневных проблем и легкости потребления информации в мире перенасыщенного цифрового контента, сообщает Газета.Ру.
Израильская армия нанесла массированный удар, в ходе которого погиб Али Ахмед Хассин
Израильская армия сделала прямое заявление, что они намерены перейти от оборонительных действий к наступлению, так как на северной границе с Ливаном происходят перестрелки с членами террористической группировки "Хезболла".
В конституцию республики будет внесены итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС
Документ о поправках в Конституцию Молдавии уже опубликован на сайте парламента страны.
Биологи проводят исследования о влиянии морского туризма на краснокнижных сивучей
В рамках нацпроекта "Наука и университеты", биологи из Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга проводят исследования о влиянии морского туризма на краснокнижных сивучей, обитающих на Сахалине.
Токсиколог Кутушов выделил опасные для аллергиков цветы
Токсиколог Михаил Кутушов выделил опасные цветы для аллергиков из-за их высокого содержания аллергенной пыльцы и других веществ.