Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) пополнило список "международных спонсоров войны". В него попала компания Vici - известная в России марка-производитель морепродуктов.
- НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны, - говорится в публикации на сайте НАПК.
Причиной стало присутствие продукции компании на российском рынке. Так, по мнению НАПК, мир получает "неправильный сигнал", что РФ остается частью международных экономических процессов, а жители России видят, что "все делают правильно".
Ключевой же целью работы ведомства заключается уход международного бизнеса из РФ.
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