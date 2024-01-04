Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) пополнило список "международных спонсоров войны". В него попала компания Vici - известная в России марка-производитель морепродуктов.

- НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны, - говорится в публикации на сайте НАПК.

Причиной стало присутствие продукции компании на российском рынке. Так, по мнению НАПК, мир получает "неправильный сигнал", что РФ остается частью международных экономических процессов, а жители России видят, что "все делают правильно".

Ключевой же целью работы ведомства заключается уход международного бизнеса из РФ.