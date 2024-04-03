В Таджикистане посольство Украины осуществляет вербовку людей для отправки на фронт против России. Это выглядит вполне логичным на фоне провала контрнаступления и неудач ВСУ на фронте, а также проблем с мобилизацией в самой Украине.
Как сообщил Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече членов ШОС — секретарей советов безопасности государств, украинское посольство в Душанбе проводит вербовочную работу, привлекая наемников, которые хотят присоединиться к Интернациональному легиону, сформированному киевскими властями для ведения боевых действий против России.
Ранее в американских СМИ появлялась информация о том, что Украина вербует наемников в Латинской Америке.
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.
Apple не собирается покидать европейский рынок
Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.
Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT
Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.
Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей
Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.