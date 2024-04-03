В Таджикистане посольство Украины осуществляет вербовку людей для отправки на фронт против России. Это выглядит вполне логичным на фоне провала контрнаступления и неудач ВСУ на фронте, а также проблем с мобилизацией в самой Украине.

Как сообщил Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече членов ШОС — секретарей советов безопасности государств, украинское посольство в Душанбе проводит вербовочную работу, привлекая наемников, которые хотят присоединиться к Интернациональному легиону, сформированному киевскими властями для ведения боевых действий против России.

Ранее в американских СМИ появлялась информация о том, что Украина вербует наемников в Латинской Америке.