Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал крупнейший в Белгородской области сельскохозяйственный объект — компанию "Агро-Белогорье". Предполагается, что БПЛА был запущен с территории Харьковской области.
Беспилотник сбросил несколько бомб на территорию совхоза. В результате взрывов пострадал один из рабочих предприятия, который ухаживал за свиньями. Мужчину увезли на скорой в больницу с множественными ранениями.
"Агро-Белогорье" — одно из крупнейших агропромышленных предприятий России, занимающее десятое место в рейтинге подобных комплексов страны. На территории Белгородской области компания является лидером по производству свинины, обеспечивая работой более 12 тысяч человек.
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