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Дрон ВСУ сбросил бомбы на компанию
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:15

Дрон ВСУ сбросил бомбы на компанию "Агро-Белогорье"

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал крупнейший в Белгородской области сельскохозяйственный объект — компанию "Агро-Белогорье". Предполагается, что БПЛА был запущен с территории Харьковской области.

Беспилотник сбросил несколько бомб на территорию совхоза. В результате взрывов пострадал один из рабочих предприятия, который ухаживал за свиньями. Мужчину увезли на скорой в больницу с множественными ранениями.

"Агро-Белогорье" — одно из крупнейших агропромышленных предприятий России, занимающее десятое место в рейтинге подобных комплексов страны. На территории Белгородской области компания является лидером по производству свинины, обеспечивая работой более 12 тысяч человек.

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