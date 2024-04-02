Взрывчатка и другие виды вооружения задержали на границе с Россией таможенники и сотрудники ФСБ. Запрещенный груз был закамуфлирован под православные иконы и церковную утварь. Там находилось 27 самодельных бомб и пластиковая взрывчатка в количестве 27 кг, а также части к РПГ-7 и 91 электродетонатор.

Маршрут следования груза был таков: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.