Взрывчатка и другие виды вооружения задержали на границе с Россией таможенники и сотрудники ФСБ. Запрещенный груз был закамуфлирован под православные иконы и церковную утварь. Там находилось 27 самодельных бомб и пластиковая взрывчатка в количестве 27 кг, а также части к РПГ-7 и 91 электродетонатор.
Маршрут следования груза был таков: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.
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