Сегодня, в соответствии с планом, состоялись полеты стратегических самолетов, которые могут нести ядерное оружие.

В течение пяти часов над Баренцевым и Норвежским морями пролетели два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России. Эти боевые машины сопровождали истребители последнего поколения Су-35 ВКС РФ. На некоторых участках пути российские самолеты сопровождали воздушные суда других государств.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — сказал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Самолеты ВКС России регулярно совершают подобные показательные рейды вдоль своих границ.