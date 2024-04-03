Сегодня, в соответствии с планом, состоялись полеты стратегических самолетов, которые могут нести ядерное оружие.
В течение пяти часов над Баренцевым и Норвежским морями пролетели два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России. Эти боевые машины сопровождали истребители последнего поколения Су-35 ВКС РФ. На некоторых участках пути российские самолеты сопровождали воздушные суда других государств.
"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — сказал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Самолеты ВКС России регулярно совершают подобные показательные рейды вдоль своих границ.
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