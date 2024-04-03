До 5 июля 2024 года суд Екатеринбурга продлил содержание под стражей для женщины, которая помогала ВСУ. Она занималась сбором средств на медицинские нужды, экипировку и боеприпасы для украинских военных. Решение оставить подозреваемую под арестом было принято Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга.
Жительница Лос-Анджелеса, 33-летняя Ксения Карелина, имеет двойное гражданство - России и США и проходит по делу о государственной измене. В конце февраля она была задержана сотрудниками ФСБ.
Захарова обвиняет власти Армении в предательстве интересов своего народа
Власти Армении готовы разорвать дружественные отношения с Москвой и другими странами-партнерами по ОДКБ ради эфемерных бонусов от Запада.
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.
Рекорды по теплу были установлены во многих регионах России
Особенно примечательным стал погодный рекорд в Крыму, где температура поднялась до +31 градуса.
Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT
Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.