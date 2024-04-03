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Суд Екатеринбурга продлил арест для женщины по делу о госизмене
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:22

Суд Екатеринбурга продлил арест для женщины по делу о госизмене

До 5 июля 2024 года суд Екатеринбурга продлил содержание под стражей для женщины, которая помогала ВСУ. Она занималась сбором средств на медицинские нужды, экипировку и боеприпасы для украинских военных. Решение оставить подозреваемую под арестом было принято Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга.

Жительница Лос-Анджелеса, 33-летняя Ксения Карелина, имеет двойное гражданство - России и США и проходит по делу о государственной измене. В конце февраля она была задержана сотрудниками ФСБ.

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