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Вагит Алекперов стал самым богатым россиянином
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 21:28

Вагит Алекперов стал самым богатым россиянином

Состояние Вагита Алекперова увеличилось на 8,1 млрд. долл. за один год и возросло с 20,5 млрд. долл. до 28,6 млрд. долл., согласно рейтингу журнала Forbes. В результате глава нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" стал самым богатым гражданином России.

Состояние двух других предпринимателей — Дениса Фролова и Евгения Касперского — значительно увеличилось благодаря росту стоимости акций принадлежащих им компаний. "Группа Астра" и "Лаборатория Касперского" являются успешными IT-компаниями, чьи продукты и услуги востребованы на мировом рынке. Это подчеркивает важность и перспективность инвестиций в технологический сектор.

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