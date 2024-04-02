Суд в Калифорнии отклонил ходатайство Хантера Байдена о снятии обвинений в неуплате налогов. Ему вменяют девять пунктов обвинения в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Ране он также обвинялся в нарушениях при обороте оружия.



Сыну действующего президента США грозит до 17-ти лет тюрьмы. Защита утверждает, что дело политически мотивировано и обусловлено фамилией обвиняемого.