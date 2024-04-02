Суд в Калифорнии отклонил ходатайство Хантера Байдена о снятии обвинений в неуплате налогов. Ему вменяют девять пунктов обвинения в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Ране он также обвинялся в нарушениях при обороте оружия.
Сыну действующего президента США грозит до 17-ти лет тюрьмы. Защита утверждает, что дело политически мотивировано и обусловлено фамилией обвиняемого.
iOS 18 обещает значительные изменения и улучшения пользовательского опыта
Ожидается, что на iPhone появится горизонтальный домашний экран, а также ярлыки на экране блокировки, что придаст устройствам больше функциональности и удобства использования.
Американские военные инструкторы приехали в Армению для учений
Группа мобильных инструкторов из США приехала в Армению, чтобы обучать коллег по темам связям с общественностью и коммуникациям.
Деградация и безответственность вбивается в головы россиян с помощью "голых вечеринок"
НАТО и США использую ментальные атаки против России руками отечественной элиты, помимо поставок оружия и другой помощи Киеву.
1 апреля в Москве установлен температурный рекорд
В Москве 1 апреля зафиксирован рекордный максимум температуры воздуха, который достиг плюс 20,3 градусов.