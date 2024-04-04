Более 15 тысяч медицинских работников, работающих в сельской местности, районных центрах и малых городах России, получат социальные выплаты в текущем апреле. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"За первые два дня апреля поступили документы на новые выплаты уже для 15 тыс. медработников и эта работа продолжается. Повышенные выплаты за март будут произведены уже в апреле", - сказал Михаил Мурашко.
Глава государства, выступая на Форуме будущих технологий 14 февраля текущего года, внес идею поддержать дополнительными деньгами медиков, работающих в глубинке. Владимир Путин предложил начать эту практику выплат уже с 1 марта 2024 года.
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