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Более 15 тыс. медработников в глубинке получат в апреле социальные выплаты
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:38

Более 15 тыс. медработников в глубинке получат в апреле социальные выплаты

Более 15 тысяч медицинских работников, работающих в сельской местности, районных центрах и малых городах России, получат социальные выплаты в текущем апреле. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"За первые два дня апреля поступили документы на новые выплаты уже для 15 тыс. медработников и эта работа продолжается. Повышенные выплаты за март будут произведены уже в апреле", - сказал Михаил Мурашко.

Глава государства, выступая на Форуме будущих технологий 14 февраля текущего года, внес идею поддержать дополнительными деньгами медиков, работающих в глубинке. Владимир Путин предложил начать эту практику выплат уже с 1 марта 2024 года.

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