Спасатели Карелии обнаружили место крушения вертолета Ми-8, который совершал тернировочные полеты над Онежским озером вечером 4-го февраля.
Обломки воздушного судна найдены. На месте работает водолазы спецотряда МЧС "Лидер". Привлечено к спасательным работам 140 специалистов и 33 единицы техники, сообщает МЧС.
Спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное. Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров, написано в ТГ-канале спасательного ведомства.
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