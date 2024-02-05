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Вертолет Ми-8 разбился над Онегой возле села Деревянное
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:59

Вертолет Ми-8 разбился над Онегой возле села Деревянное

Спасатели Карелии обнаружили место крушения вертолета Ми-8, который совершал тернировочные полеты над Онежским озером вечером 4-го февраля.

Обломки воздушного судна найдены. На месте работает водолазы спецотряда МЧС "Лидер". Привлечено к спасательным работам 140 специалистов и 33 единицы техники, сообщает МЧС.

Спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное. Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров, написано в ТГ-канале спасательного ведомства.

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