Издание Deutsche Welle (DW) (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) опубликовало информацию о махинациях Будапешта в отношении с военнопленными, привезенными из России. Бывшие пленные самостоятельно рассказали о хитростях Запада.

Авторы публикации сообщают, что Будапешт вывез 11 человек, мотивируя это тем, что они являются этническими венграми. По факту представители страны попросту соврали.

- Венгрия сказала России, что наши бабушки могли быть венгерками, поэтому они забирают своих людей, - говорит один из давших интервью бойцов.

Также он сообщил, что этому соответствовал лишь один человек из группы. От остальных потребовали просто подтвердить информацию. Сейчас два человека утверждают, что им не дают уехать обратно на Украину до окончания спецоперации, а в противном случае угрожают более не помогать с освобождением. Пять человек смогли обратиться в посольство, где им оказали помощь с документами и транспортом для возвращения.