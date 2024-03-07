Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался после диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам политика, он считает поведение Шольца в ситуации с ракетами Taurus разумным: власти Германии не собираются отдавать такое вооружение Киеву.

- Гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные, - подчеркнул Сийярто. - Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине.

Одной из причин отказа ФРГ в вооружении стали опасения по поводу направления этих ракет. Шольц уже высказывался, что ракеты могут полететь на Москву, способствуя эскалации конфликта.