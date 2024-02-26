В Венгрии начались митинги - около тысячи человек выступили перед зданием парламента. Люди требовали проведения прямых президентских выборов.
Причиной стал политический скандал: речь идет о б удовлетворении прошения о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Его подписал президент страны Каталин Новак.
Сегодня, 26 февраля, состоится заседание парламента, на котором будет рассмотрена отставка Новак, а также заявление о выборе нового президента. Уже выдвинуты первые кандидаты.
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