Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия страдает от нападок евроатлантического сообщества. Причина - позиция страны в отношении переговоров по Украине.
По словам Сийярто, Венгрия настаивает на том, чтобы как можно скорее прекратить конфликт. Единственный способ для этого - прекращение боевых действий и начало переговоров между странами.
- Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе, - сообщил глава МИД.
Несмотря на нападки, сказал Сийярто, Венгрия все равно будет говорить "то, что думает".
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