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Сийярто: На Венгрию давят из-за требований переговоров по Украине
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:35

Сийярто: На Венгрию давят из-за требований переговоров по Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия страдает от нападок евроатлантического сообщества. Причина - позиция страны в отношении переговоров по Украине.

По словам Сийярто, Венгрия настаивает на том, чтобы как можно скорее прекратить конфликт. Единственный способ для этого - прекращение боевых действий и начало переговоров между странами.

- Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе, - сообщил глава МИД.

Несмотря на нападки, сказал Сийярто, Венгрия все равно будет говорить "то, что думает".

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