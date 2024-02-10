Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия страдает от нападок евроатлантического сообщества. Причина - позиция страны в отношении переговоров по Украине.

По словам Сийярто, Венгрия настаивает на том, чтобы как можно скорее прекратить конфликт. Единственный способ для этого - прекращение боевых действий и начало переговоров между странами.

- Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе, - сообщил глава МИД.

Несмотря на нападки, сказал Сийярто, Венгрия все равно будет говорить "то, что думает".