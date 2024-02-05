Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия на этот раз не будет противостоять финансированию Украины. Об этом он заявил во время интервью телеканалу VRT.

- Мы одна из немногих стран ЕС, которая не поставляет оружие Украине, и мы не планируем менять эту политику, - продолжил он свою речь. - Мы не хотим участвовать ни в каких совместных действиях, направленных на поставку оружия. Но мы не можем и не будем мешать другим делать это.

Внебюджетный Европейский фонд мира создан Евросоюзом в марте 2021 года. В него заложили большую часть для помощи Киеву на военную поддержку. Будапешт также отказался от участия в обсуждении о вооружении Украины.