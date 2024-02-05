Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.02.2024 : 90,6626
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.02.2024 : 98,6437
Венгрия больше не будет накладывать вето на финансирование Украины, но сохранит свою позицию
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:10

Венгрия больше не будет накладывать вето на финансирование Украины, но сохранит свою позицию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия на этот раз не будет противостоять финансированию Украины. Об этом он заявил во время интервью телеканалу VRT.

- Мы одна из немногих стран ЕС, которая не поставляет оружие Украине, и мы не планируем менять эту политику, - продолжил он свою речь. - Мы не хотим участвовать ни в каких совместных действиях, направленных на поставку оружия. Но мы не можем и не будем мешать другим делать это.

Внебюджетный Европейский фонд мира создан Евросоюзом в марте 2021 года. В него заложили большую часть для помощи Киеву на военную поддержку. Будапешт также отказался от участия в обсуждении о вооружении Украины.

Мир

Триестский залив в Адриатике покрылся льдом

Триестский залив в Адриатике покрылся льдом

В то время как другая часть страны наслаждается не по-зимнему теплой погодой, на севере, в Триестском заливе, сегодня ученые обнаружили слой льда.

Читать полностью
Франция: «Мы устали». Филиппо требует снять санкции с РФ, чтобы вернуть дешевый газ

Франция: «Мы устали». Филиппо требует снять санкции с РФ, чтобы вернуть дешевый газ

По мнению политика, все антироссийские санкции – «глупость».

Читать полностью

Общество

Ученые сообщают: бактерии могут выживать и мутировать на Марсе

Ученые сообщают: бактерии могут выживать и мутировать на Марсе

Исследование, проведенное учеными из Radboud Universiteit Nijmegen (Нидерланды) и Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Германия), подтвердило, что обычные бактерии способны выживать и размножаться в условиях, схожих с марсианскими. Эксперименты показали, что четыре вида бактерий не только выживали в марсианских условиях, но и демонстрировали рост в искусственных марсианских песках.

Читать полностью
Отменены мартовские концерты Орбакайте в Красноярске и Иркутске

Отменены мартовские концерты Орбакайте в Красноярске и Иркутске

Кристину Орбакайте не хотят видеть в Сибири. В Иркутске и Красноярске уже отменили концерты. Ранее дочь Аллы Пугачевой не смогла выступить и в Бурятии.

Читать полностью

Новости