Глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш подтвердил позицию правительства государства, заявив, что в конфликте между Россией и Украиной не будет победителей, останутся две проигравшие стороны.

- Мы не ожидаем, что в этом конфликте кто-то сможет победить. В нем могут быть только проигравшие, - сообщил политик.

Основой для мнения стало не только ранее высказанное заявление президента Венгрии Каталин Новак в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ), но и простые подсчеты потерь с двух сторон.

Венгрия придерживается ранее выбранной точки зрения и не уступает в своих позициях. До этого Орбан сообщил, что результат этого конфликта уже заранее предопределен - Гуйяш согласился с этим и сказал, что слова президента полностью соответствуют занятой позиции.