Издание Politico опубликовало информацию о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сможет занять должность главы Евросовета. На это повлияло решение действующего председателя Европейского совета Шарля Мишеля досрочно покинуть должность и принять участие в выборах в Европарламент. Если до июля его должность никто не заменит, Венгрия сможет претендовать на место главы.

Авторы публикации также отмечают, что проблемой может стать отношение большинства стран ЕС к позиции Венгрии по вопросам Украины.