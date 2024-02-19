Члены правительства Венгрии проигнорировали предложение встретиться с сенаторами США, выбивающимися одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, пишет агентство Associated Press. На встречу в Будапеште никто не пришел со стороны официальной Венгрии.

"Разочарованием", "странным и тревожным решением" такими словами охарактеризовали американские политики свое отношение к произошедшему. Оставшиеся ни с чем сенаторы объявили, что представят Конгрессу совместную резолюцию, осуждающую действия Венгрии и призывающую правительство премьер-министра Виктора Орбана снять блокировку с "трансатлантической интеграции" Швеции.

Венгрия — это суверенная страна и её инструкции американских парламентариев не интересуют, сказал ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия — единственная из 31 действующего члена НАТО, которая не ратифицировала заявку Швеции. Венгерское правительство сталкивается с растущим давлением, потому что для принятия — нужно единогласие.