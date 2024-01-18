Законопроект о разрыве соглашения с Великобританией о вылове рыбы внесли в правительство. В тексте документа предлагается запретить стране рыболовство в Баренцевом море. Предложение сделали представители МИДа и Минсельхоз.
Вопрос о денонсации будет обсуждаться на первом заседании в 2024 году. До этого, в марте 2022 года, Великобритания прекратила действие режима наиболее выгодных отношений в двусторонней торговле с РФ.
По словам авторов законопроекта, Россия не понесет серьезные потери в рамках внешнеполитических и экономических последствий. До этого между странами действовал документ, датированный 1956 годом. В нем указывалось, что британские суда могли вылавливать рыбу в нескольких зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.
Зеленского обвинили в воровстве собственные коллеги из Рады
В Верховной Раде считают, что президент Зеленский разворовывает госбюджет Украины.
Киев сам себе копает яму: ложь украинских СМИ стала подарком для России
От лжи в СМИ Украины Россия только выигрывает, уверен депутат Европарламента.
"Шедеврум" от "Яндекса" достиг топа-3 мировых приложений, основанных на генеративном ИИ
"Шедеврум" от "Яндекса" достиг топа-3 мировых приложений, основанных на генеративном искусственном интеллекте (ИИ), согласно ежегодному исследованию рынка мобильных приложений State of Mobile 2024 от data.ai.
Астрономы открыли самую старую известную сверхмассивную черную дыру в одной из далеких галактик
Масса данной черной дыры в 1,6 миллиона раз превосходит массу Солнца, и она находится всего через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Однако, её раннее появление вызывает вопросы о происхождении.