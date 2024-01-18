Законопроект о разрыве соглашения с Великобританией о вылове рыбы внесли в правительство. В тексте документа предлагается запретить стране рыболовство в Баренцевом море. Предложение сделали представители МИДа и Минсельхоз.

Вопрос о денонсации будет обсуждаться на первом заседании в 2024 году. До этого, в марте 2022 года, Великобритания прекратила действие режима наиболее выгодных отношений в двусторонней торговле с РФ.

По словам авторов законопроекта, Россия не понесет серьезные потери в рамках внешнеполитических и экономических последствий. До этого между странами действовал документ, датированный 1956 годом. В нем указывалось, что британские суда могли вылавливать рыбу в нескольких зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.