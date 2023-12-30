Заместитель главы МИД Великобритании Тарик Ахмад сообщил, что у Лондона нет планов признавать массовый голод на Украине в 1930-х годах геноцидом. При этом политик привел ряд аргументов.
Первый из них - давняя позиция Британии в отношении этого вопроса. Как считают представители правительства, это решение должен принимать компетентный суд, учитывая все представленные доказательства. Только после этого может быть принята резолюция.
- Голодомор был ужасной антропогенной катастрофой, - подчеркнул Ахмад в своей речи.
Не все страны придерживаются такой позиции. Так, французский сенат решил принять такую формулировку для событий, которые происходили на Украине в эти годы.
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