Врач Якушкин сообщает о необходимости операционного вмешательства для лечения варикоза

Российский флеболог и сосудистый хирург Сергей Якушкин в интервью с врачом-терапевтом и телеведущей Еленой Малышевой на программе "Жить здорово!" подчеркнул серьезность варикозного расширения вен. Якушкин выразил согласие с мнением коллег о необходимости оперативного вмешательства для удаления варикозных вен, отметив, что это хроническое заболевание требует лечения и поддержки в ремиссии.
Специалист предупредил о возможности образования тромбов, которые могут вовлечь здоровые вены, и подчеркнул, что отсутствие своевременного удаления варикозных вен может привести к серьезным осложнениям, включая летальный исход. Врач рекомендует удалять вены при первых признаках и согласно рекомендациям врача.
Также отмечается, что сосудистые звездочки, появляющиеся у женщин после 30 лет, не относятся к варикозу и обычно не представляют опасности. Их удаление рекомендуется лишь в случае эстетического дискомфорта, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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