Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.01.2024 : 89,609
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.01.2024 : 96,9777
Врач Якушкин сообщает о необходимости операционного вмешательства для лечения варикоза
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:33

Врач Якушкин сообщает о необходимости операционного вмешательства для лечения варикоза

Российский флеболог и сосудистый хирург Сергей Якушкин в интервью с врачом-терапевтом и телеведущей Еленой Малышевой на программе "Жить здорово!" подчеркнул серьезность варикозного расширения вен. Якушкин выразил согласие с мнением коллег о необходимости оперативного вмешательства для удаления варикозных вен, отметив, что это хроническое заболевание требует лечения и поддержки в ремиссии.

Специалист предупредил о возможности образования тромбов, которые могут вовлечь здоровые вены, и подчеркнул, что отсутствие своевременного удаления варикозных вен может привести к серьезным осложнениям, включая летальный исход. Врач рекомендует удалять вены при первых признаках и согласно рекомендациям врача.

Также отмечается, что сосудистые звездочки, появляющиеся у женщин после 30 лет, не относятся к варикозу и обычно не представляют опасности. Их удаление рекомендуется лишь в случае эстетического дискомфорта, сообщает МедЗдрав.Инфо.

Мир

Британские ученые сообщают, что занятия музыкой полезны пожилым людям

Британские ученые сообщают, что занятия музыкой полезны пожилым людям

Исследование, проведенное британскими нейрофизиологами и психологами в рамках проекта Protect, выявило, что занятия музыкой оказывают положительное влияние на память и когнитивные способности пожилых людей.

Читать полностью
Израиль договорился с ХАМАС по вопросу освобождения заложников

Израиль договорился с ХАМАС по вопросу освобождения заложников

Представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали параметры нового соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Читать полностью

Общество

Врач Евстратов заявил, что исследования подтвердили эффективность органосохраняющих операций при раке молочной железы

Врач Евстратов заявил, что исследования подтвердили эффективность органосохраняющих операций при раке молочной железы

Ранее применяемая радикальная операция по удалению груди уступила место сохранению молочной железы, существенно уменьшая необходимость в хирургическом вмешательстве. Евстратов отметил, что развитие этого направления позволяет не только удалять опухоль, но и сохранять естественную форму молочной железы.

Читать полностью
Врач Мясников выделил лекарства, которые вызывают аритмию

Врач Мясников выделил лекарства, которые вызывают аритмию

В программе "О самом главном" Александр Мясников подчеркнул важность темы аритмии, обозначив ее как интересную и важную для всех.

Читать полностью

Новости