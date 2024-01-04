Диетолог Денисова рассказала, почему важно употреблять овощи

Диетолог Наталья Денисова выделяет четыре ключевых причины употребления большего количества овощей, помимо витаминов. Антиоксиданты, содержащиеся в овощах, защищают организм от вредных веществ и способствуют профилактике заболеваний, продлению молодости и красоты. Денисова подчеркивает важность витамина C, бета-каротина, фолатов и пищевых волокон, отмечая, что овощи являются не только источником этих веществ, но и способствуют сохранению здоровья и поддержанию молодости.
Диетолог советует употреблять овощи свежими для максимизации витамина C, но призывает также подвергать термической обработке определенные овощи, чтобы улучшить усвоение жирорастворимых витаминов.
Важно поддерживать разнообразие овощей и фруктов в рационе, с умеренным употреблением крахмалистых овощей, таких как картошка, сообщает Аргументы И Факты.
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