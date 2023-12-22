В России разработали систему ИИ для обнаружения болезней овощей и фруктов на ранних стадиях

В России создали систему искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения болезней овощей и фруктов на ранних стадиях. Система компьютерного зрения, разработанная учеными из "Сколтеха" и Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения, способна выявлять дефекты до того, как они станут видимы человеческому глазу.

Нейросети, адаптированные для обработки обычных камер, успешно выявляют гниль и плесень на поверхности яблок с высокой точностью (98%). Это позволяет более эффективно контролировать состояние урожая и предотвращать распространение болезней путем своевременного удаления больных фруктов и овощей, сообщает ТАСС.