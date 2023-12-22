В России разработали систему ИИ для обнаружения болезней овощей и фруктов на ранних стадиях

В России создали систему искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения болезней овощей и фруктов на ранних стадиях. Система компьютерного зрения, разработанная учеными из "Сколтеха" и Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения, способна выявлять дефекты до того, как они станут видимы человеческому глазу.
Нейросети, адаптированные для обработки обычных камер, успешно выявляют гниль и плесень на поверхности яблок с высокой точностью (98%). Это позволяет более эффективно контролировать состояние урожая и предотвращать распространение болезней путем своевременного удаления больных фруктов и овощей, сообщает ТАСС.
Инженерская группа представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона
Инженерская группа из Южной Кореи и США представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона в десятки тысяч раз. С применением машинного обучения и теоретических моделей они создали терагерцовые нанорезонаторы, улучшив эффективность связи 6G более чем в 300 раз.
Инженеры-химики из Китая создали инновационный сверхтеплый свитер, используя аэрогель
Исследование, опубликованное в журнале Science, демонстрирует, что аэрогелевое волокно, созданное вдохновленными свойствами меха белого медведя, превосходит по термоизоляционным характеристикам хлопок, шерсть и пух.
Завод Hyundai в Петербурге может быть приобретен российской компанией "Арт-финанс"
Завод Hyundai в Петербурге может быть приобретен российской компанией "Арт-финанс", и сейчас обсуждаются возможные перспективы производства. Варианты включают возможный возврат марок Hyundai и Kia под китайским брендом с использованием оставшихся компонентов на заводе.
Портал njcar.ru выделил пять самых надежных кроссоверов
Портал njcar.ru выделил пять надежных кроссоверов, которые остаются долговечными даже после 15 лет эксплуатации. Согласно аналитике iSeeCars, основанной на 750 000 отзывах владельцев, лидером является Toyota Highlander. Почти каждый пятый владелец этого внедорожника остается преданным ему более 15 лет.