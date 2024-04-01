В Ростовской области представители ФСБ смогли засечь переговоры жителя региона с представителями террористической организации, которые предложили мужчине совершить преступление. Неназванный гражданин удаленно вступил в эту еррористическую организацию и дал согласие на участие в теракте.
"Находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах. Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.
Известно только что задержанный является жителем Новошахтинска. У него конфискованы средства связи, по которым он общался с преступниками.
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