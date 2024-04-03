Вчера, 2-го апреля в России было установлено 66 температурных рекордов в разных регионах страны. Особенно примечательным стал погодный рекорд в Крыму, где температура поднялась до +31 градуса, как в июле. В Джанкое был зафиксирован этот рекордно высокий показатель температуры воздуха.
Также в Москве днем температура достигла +18 градусов, а ночью не опускалась ниже +9,3 градуса. Это температурный рекорд за 75 лет наблюдений, как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"На Русской равнине было установлено 66 температурных рекордов, из них 17 — в областных центрах России", — рассказал синоптик Евгений Тишковец центра "Фобос" в эфире телеканала "Соловьев Live".
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